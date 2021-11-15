Українська режисерка отримала нагороду MTV Europe Music Awards за найкращий кліп. Вона зняла відео для Lil Nas X

Кліп української режисерки Тані Муїньо на пісню “Montero” репера Lil Nas X отримав нагороду MTV Europe Music Awards 2021 у категорії «Найкраще відео».

Про це йдеться на сайті премії.

Загалом цей кліп у YouTube переглянули понад 390 мільйонів користувачів.

Церемонія нагородження MTV Europe Music Awards 2021 відбулася 14 листопада у Будапешті. Цього року «Найкращим виконавцем» став Ед Ширан, а його композиція “Bad Habits” перемогла в номінації «Найкраща пісня».

Що стосується роботи з Lil Nas X, то кліп на його пісню “Montero” (“Call Me By Your Name”) ще у вересні отримав три нагороди премії MTV Video Music Awards 2021 — у номінаціях «Відео року», «Найкраща режисура» та «Найкращі візуальні ефекти».

Хто така Таня Муїньо?

Українська дизайнерка, режисерка та кліпмейкерка. Вона народилася у 1989 році в Одесі, її тато за національністю кубинець. До шести років Таня жила на Кубі.

У 2016 році Таня Муїньо почала співпрацю зі співаком MONATIK — вона знімає майже всі його кліпи. Також вона знімала кліпи для NK, гурту «Время и Стекло», Наді Дорофєєвої, Віри Брежнєвої, ROZHDEN та інших.

Муїньо стала рекордсменкою за кількістю нагород у номінації «Найкращий відеокліп» щорічної української премії YUNA. Також вона двічі ставала «Кліпмейкером року» за версією M1 Music Awards.

У 2019 році Таня почала співпрацювати із західними виконавцями. Торік вона зняла кліп для Кеті Перрі, який набрав 32 мільйони переглядів. У 2020 році Таню робила кліп для британського гурту Yungblud і співачки ROSALIA, а в 2021 році — для репера Lil Nas X і співачки Cardi B.