Звіт ОБСЄ: ЗСУ облаштовують оборонні укріплення біля звільненого села Старомарʼївка у Донецькій області

У звіті Організації з безпеки і співробітництва в Європі, яка моніторить ситуацію на Донбасі, йдеться, що Збройні сили України перейшли річку Кальміус і просунулися біля Старомарʼївки на 800 метрів уперед.

Ще 26 жовтня «Бебель» з посиланням на джерела в Міноборони повідомляв, що ЗСУ повернули під контроль Києва село Старомар’ївка в Донецькій області, але у прес-центрі штабу ООС тоді заперечили цю інформацію .

Згідно з даними звіту ОБСЄ №265 від 11.11.2021, українська армія таки просунулась біля Старомарʼївки.

«ОБСЄ виявила дві нещодавно облаштовані системи траншей східніше Гранітного (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька) та на схід від річки Кальміус (за оцінкою, споруджені в період між 6 жовтня та 10 листопада)», — йдеться у звіті.

Там безпілотник місії зафіксував роботи з укріплення існуючої 100-метрової системи траншей (поблизу її східної сторони вони помітили свіжу землю та лопати, що лежали поряд на землі). За оцінкою ОБСЄ, ці три системи траншей належать Збройним силам України.

«Дві нещодавно облаштовані системи траншей східніше річки є просуванням уперед, що зменшило відстані між передовими позиціями Збройних сил України та збройних формувань у цьому районі з 1,7 км до 900 метрів», — зазначили у звіті.

Також БПЛА СММ виявив понтонний міст через річку Кальміус, що складався з плаваючих бочок для нафтопродуктів та деревʼяних дощок поверх них.

Головний редактор сайту «Цензор.нет» Юрій Бутусов, який був радником уже колишнього міністра оборони Андрія Тарана зазначив, що «нашій країні треба пишатися мирним взяттям під контроль Старомарʼївки, але оскільки військові спростували будь-яке просування в цьому районі, очевидно, що копати траншеї та перекинути міст там можуть лише місцеві добровольці сільської самооборони Старомарʼївки».

Він зазначив, що місцевим набридло, що їх називають «сірою зоною», і вони вирішили захистити українське село від провокацій російських окупантів.