В Індії в окрузі Делі на тиждень закривають школи через забруднене повітря. У людей задуха та сверблять очі

В Індії в окрузі Делі (куди входить і столиця Нью-Делі) з понеділка, 15 листопада, закривають школи і переводять навчання в онлайн-формат через забруднення повітря.

Про це повідомляє місцевий телеканал NDTV із посиланням на премʼєр-міністра уряду індійської столиці Арвінда Кеджрівала.

Також з 15 листопада всі чиновники працюватимуть з дому, а будівельні роботи будуть заборонені на чотири дні. Це рішення обумовлене токсичним смогом, який накрив округ 5 листопада і тримається досі. Обмеження діятимуть тиждень.

Мешканці округу скаржаться на задишку та свербіж в очах. За даними Центральної ради боротьби з забрудненням, на вечір 13 листопада індекс якості повітря у Делі становив 427 (норма від 0 до 50, рівень 400 означає, що забруднення може спричинити рак легень та інші серйозні хвороби).

Головні причини смогу — масове спалювання стерні та соломи на прибраних полях навколо міста після збирання осіннього врожаю.