Російському блогеру Іллі Варламову не продовжили заборону на вʼїзд в Україну

Служба безпеки України не продовжила заборону вʼїзду в Україну російському блогеру Іллі Варламову. Заборона для нього діяла з листопада 2016 року і тепер її термін закінчився.

Про це повідомило УНН із посиланням на відповідь СБУ.

У спецслужбі заявили, що у разі визначених законодавством підстав, СБУ може вжити необхідних заходів щодо Варламова. Це стосується можливих візитів блогера до окупованих Росією Криму та Донбасу.