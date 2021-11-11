АМКУ дозволив Mastercard та Visa знизити міжбанківську комісію за безготівкові операції

Згідно з додатковою угодою, комісія знизиться до 1,2% через два тижні після схвалення АМКУ, тобто з 26 листопада (початково мала знизитися з 1 липня), з 1 липня 2022 року відбудеться наступний етап зниження — до 1%, з 1 липня 2023 року — до 0,9%.

Як зазначається, йдеться про меморандум щодо сприяння конкурентному платіжному ринку, підписаний платіжними системами та Національним банком України у травні 2021 року .

Про це повідомили у пресслужбі комітету.

Заплановане зниження стосується лише міжбанківських комісій для споживчих карток, тобто для фізичних осіб.

Окрім цього, в АМКУ пояснили, що, ухвалюючи рішення, виходили з того, що банки можуть встановлювати власні ставки внутрішньодержавних міжбанківських комісій у двосторонніх договорах з платіжними системами.

До того ж, вважають у комітеті, у разі зниження розміру інтерчейнджу, банки-еквайри знизять тарифи на послуги еквайрингу для продавців, які можуть знизити ціни на товари та послуги.