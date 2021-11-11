У США зареєстрували світовий рекорд — дитина вижила після народження на половині терміну вагітності

У США зареєстрували світовий рекорд найбільш ранніх пологів. Дитина вижила після народження на 21 тижні вагітності, що становить половину необхідного терміну у 40 тижнів.

Про це пише BBC.

Хлопчик на ім’я Кьортіс народився у штаті Алабама у липні 2020 року. Він важив усього 420 грамів. Тепер йому вже 16 місяців.

У його матері, Мішель Батлер, почалися перейми і 4 липня 2020 року її одразу доставили в лікарню. На наступний день вона народила близнюків — Кьортіса та Ц’Асю. Дівчинка померла через день, але хлопчик зміг вижити. Лікарі давали усього 1% шансів на виживання.

Виписали дитину з лікарні лише у квітні 2021 року. Увесь час хлопчик був у реанімації, три місяці — під апаратом штучної вентиляції легенів. Протягом цього часу його вчили самостійно дихати та їсти.

Хлопчику досі необхідний спеціальний зонд для годування та додатковий кисень, однак медики стверджують, що він здоровий.

Відповідний рекорд визнали у Книзі рекордів Гіннеса. Кьортіс народився на 24 години раніше попереднього рекордсмена.