Ефективність роботи Нацагентства із запобігання корупції оцінять троє міжнародних експертів. Кабмін затвердив склад комісії

Кабінет міністрів України затвердив склад комісії, яка оцінить ефективність роботи Національного агентства із питань запобігання корупції.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Незалежну оцінку проведуть Джозеф Генглоф із США, Діана Курпнієце із Латвії та Лаура Стефан із Румунії.

Склад комісії було затверджено на підставі пропозицій донорів, які протягом останніх двох років надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції.

Хто у складі комісії?

Джозеф Генглоф є експертом міжнародної організації «Групи держав проти корупції» (ГРЕКО) у питаннях розкриття фінансової інформації державними службовцями, захисту прав викривачів, фінансування політичних партій та інших сфер. Він працював керівником юридичного управління генерального інспектора в Адміністрації соцзабезпечення США. Був заступником директора управління урядової етики при уряді США, а також працював старшим радником управління міжнародних справ Міністерства юстиції США.

Діана Курпнієце — старша консультантка PricewaterhouseCoopers у Латвії. Експертка-консультантка ГРЕКО у питаннях запобігання корупції та підзвітності, фінансування політичних партій та лобізму. Вона оцінювачка у Норвегії, Естонії, Сербії та Вірменії. Очолювала відділ запобігання корупції та відділ звʼязків із громадськістю у латвійському бюро.

Лаура Стефан є міжнародною експерткою з антикорупційної реформи для ЄК, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Програми розвитку ООН та інших міжнародних донорів. Була директоркою у Міністерстві юстиції Румунії, експерткою та оцінювачкою ГРЕКО. Очолювала Секретаріат Міжнародної антикорупційної консультативної ради при Верховній Раді України.