Дослідження: Ранній відхід до сну знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань

Учені зʼясували, що відхід до сну між 22:00 і 23:00 покращує здоровʼя серця.

Про це пише ВВС.

На думку команди UK Biobank, цьому сприяє синхронізація сну з біологічним годинником людини. Дослідження тривало шість років, у ньому взяли участь 88 тисяч людей. Учасники експерименту протягом семи днів носили браслети, які фіксували час засинання та пробудження.

У наступні роки добровольці періодично проходили обстеження. За цей час у 3 тисяч учасників дослідження розвинулися серцево-судинні захворювання — як виявилося, більшість людей із цієї групи лягали спати опівночі чи пізніше. А ті, хто засинав між 22:00 і 23:00, страждали від аналогічних хвороб значно рідше.

Утім, дослідники зазначили, що поки не можуть зробити однозначний висновок про причинно-наслідковий звʼязок. «Результати нашого дослідження дозволяють припустити, що ранній або пізній відхід до сну може з більшою ймовірністю порушити роботу біологічного годинника організму, що може мати несприятливі наслідки для серцево-судинного здоровʼя», — сказав автор дослідження з Ексетерського університету доктор Девід Планс.

Автори дослідження припустили, що пізній відхід до сну заважає організму «побачити вранішнє світло, завдяки чому обнулюється біологічний годинник». Унаслідок цього порушуються природні біоритми організму.