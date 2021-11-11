У Києві зʼявився новий креативний простір AHUB Kyiv: відкриті подкасти та лекції від топових спікерів

У Києві відкрився новий простір із коворкінгом, переговорними та конференц-залом — AHUB Kyiv. Потрапити туди можуть усі власники карток Альфа-Банку. Крім того, відвідувати заходи та записи подкастів у рамках освітнього проєкту AHUB Live зможе кожен охочий.

AHUB KYIV

Двоповерхова будівля AHUB Kyiv розташована по вулиці Ярославів Вал, в районі метро «Золоті Ворота». Раніше це приміщення було банківським офісом: залишився лабіринт коридорів, обʼєднані переговорні та навіть приміщення старого сховища. Новий простір спроєктували за принципом «Дивися на 360°».

На місці сховища тепер Sense Room: вона обладнана зручним мʼяким ліжком, басейном з кульками, проєктором на дві стіни та потужною акустичною системою. Головна особливість — 1,5-тонні броньовані двері та стіни завтовшки в метр. У кімнаті можна ізолюватися та повністю перезавантажитись. Або навіть поспати, забронювавши кімнату на Airbnb.

AHUB KYIV

Що ще є в AHUB Kyiv:

коворкінг-хамелеон із можливістю підлаштовувати простір під себе;

шість концептуальних переговорних кімнат, кожна з яких відповідає за стимулювання одного із шести почуттів людини;

навчальний простір з лекціями, тренінгами та майстер-класами;

інстаграмний бар зі снеками та напоями;

секретний дворик з терасою.

AHUB KYIV

Крім цього, Альфа-Банк разом із Visa запустили новий освітній проєкт — AHUB Live. Упродовж пʼяти місяців в AHUB Kyiv пройдуть лекції та відкриті подкасти з експертами на різні теми, які обʼєднані одним концептом — пірамідою потреб Абрагама Маслоу.

У листопаді перед Альфа-аудиторією виступатимуть:

Ілля Бачурін , успішний бізнес-тренер, 11 листопада прочитає подкаст «Як використовувати стрес на роботі по максимуму»;

, успішний бізнес-тренер, прочитає подкаст «Як використовувати стрес на роботі по максимуму»; Катерина Толстикова, лікар-дієтолог, 18 листопада виступить з подкастом «ЗСЖ vs бодіпозитив: у яких активістів більше шансів на перемогу і як це впливає на бізнес»;

лікар-дієтолог, виступить з подкастом «ЗСЖ vs бодіпозитив: у яких активістів більше шансів на перемогу і як це впливає на бізнес»; Олександр Коляда , генетик та дослідник довголіття, 25 листопада проведе лекцію «Хакнути тіло у XXI столітті: факти та міфи».

, генетик та дослідник довголіття, проведе лекцію «Хакнути тіло у XXI столітті: факти та міфи». Подкаст від учителя йоги та консультанта зі сну Ніки Бельської «Додатки-«засиналки» vs підрахунок овечок: що реально допоможе виспатися по-людськи», який пройшов 4 листопада в AHUB, вже доступний на YouTube.

AHUB KYIV

Щоб забронювати місце заздалегідь, потрібно зареєструватись у чат-боті @Alfa_HUB_bot. Квиток доступний як для офлайн, так і для онлайн-відвідування заходу.

Запис подкастів буде доступний також на всіх подкаст-платформах, а відеоверсія — на каналі банку в YouTube. Конспект розмови можна буде знайти у цифровому медіа Sense Now у застосунку Sense SuperApp.