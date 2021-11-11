У Києві зʼявився новий креативний простір AHUB Kyiv: відкриті подкасти та лекції від топових спікерів

У Києві відкрився новий простір із коворкінгом, переговорними та конференц-залом — AHUB Kyiv. Потрапити туди можуть усі власники карток Альфа-Банку. Крім того, відвідувати заходи та записи подкастів у рамках освітнього проєкту AHUB Live зможе кожен охочий.
Двоповерхова будівля AHUB Kyiv розташована по вулиці Ярославів Вал, в районі метро «Золоті Ворота». Раніше це приміщення було банківським офісом: залишився лабіринт коридорів, обʼєднані переговорні та навіть приміщення старого сховища. Новий простір спроєктували за принципом «Дивися на 360°».
На місці сховища тепер Sense Room: вона обладнана зручним мʼяким ліжком, басейном з кульками, проєктором на дві стіни та потужною акустичною системою. Головна особливість — 1,5-тонні броньовані двері та стіни завтовшки в метр. У кімнаті можна ізолюватися та повністю перезавантажитись. Або навіть поспати, забронювавши кімнату на Airbnb.
Що ще є в AHUB Kyiv:
- коворкінг-хамелеон із можливістю підлаштовувати простір під себе;
- шість концептуальних переговорних кімнат, кожна з яких відповідає за стимулювання одного із шести почуттів людини;
- навчальний простір з лекціями, тренінгами та майстер-класами;
- інстаграмний бар зі снеками та напоями;
- секретний дворик з терасою.
Крім цього, Альфа-Банк разом із Visa запустили новий освітній проєкт — AHUB Live. Упродовж пʼяти місяців в AHUB Kyiv пройдуть лекції та відкриті подкасти з експертами на різні теми, які обʼєднані одним концептом — пірамідою потреб Абрагама Маслоу.
У листопаді перед Альфа-аудиторією виступатимуть:
- Ілля Бачурін, успішний бізнес-тренер, 11 листопада прочитає подкаст «Як використовувати стрес на роботі по максимуму»;
- Катерина Толстикова, лікар-дієтолог, 18 листопада виступить з подкастом «ЗСЖ vs бодіпозитив: у яких активістів більше шансів на перемогу і як це впливає на бізнес»;
- Олександр Коляда, генетик та дослідник довголіття, 25 листопада проведе лекцію «Хакнути тіло у XXI столітті: факти та міфи».
- Подкаст від учителя йоги та консультанта зі сну Ніки Бельської «Додатки-«засиналки» vs підрахунок овечок: що реально допоможе виспатися по-людськи», який пройшов 4 листопада в AHUB, вже доступний на YouTube.
Щоб забронювати місце заздалегідь, потрібно зареєструватись у чат-боті @Alfa_HUB_bot. Квиток доступний як для офлайн, так і для онлайн-відвідування заходу.
Запис подкастів буде доступний також на всіх подкаст-платформах, а відеоверсія — на каналі банку в YouTube. Конспект розмови можна буде знайти у цифровому медіа Sense Now у застосунку Sense SuperApp.
- Детальніше з темами подкастів та доступною для всіх бібліотекою відеолекцій можна ознайомитися на сайті афіші AHUB.