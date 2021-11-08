Активіст Виговський звернувся до СБУ через стеження. Він відомий акціями проти Авакова, забудовників та на підтримку Стерненка

Київський активіст Микола Виговський, відомий як «ведучий» низки акцій проти Арсена Авакова і на підтримку Сергія Стерненка, звернувся із заявою до Служби безпеки України через ознаки стеження.

Про це він розповів під будівлею СБУ у присутності адвоката Масі Найєма.

У жовтні він повідомляв, що виявив під днищем свого автомобіля GPS-трекер, а після перевірки на станції технічного обслуговування в авто знайшли пристрій прослуховування. Знайдені пристрої активіст віддав на перевірку друзям-фахівцям перед тим, як іти до правоохоронців.

Також він перевірив квартиру. Підслуховувальних пристроїв він не знайшов, але виявив дивний отвір у стелі, навколо якого були сліди свіжої штукатурки. Виговський навів слова фахівця, який проводив огляд та припустив, що цей отвір може говорити про наявність у квартирі пристрою, який згодом вилучили, коли Виговського не було вдома.

Активіст не знає, хто за ним може стежити, але повʼязує це з участю в акціях протесту, зокрема, проти незаконної забудови Києва.

Адвокат Масі Найєм уточнив, що подані до СБУ заяви стосуються двох статей: незаконного використання спецзасобів для отримання інформації та порушення недоторканності приватного життя. Він зазначив, що якщо СБУ не реагуватиме на заяви, захист Виговського домагатиметься відкриття проваджень через суд.