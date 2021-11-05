У Колорадо в ущелині знайшли останки альпініста, який зник майже 40 років тому

В американському штаті Колорадо в національному парку Рокі-Маунтін знайшли останки німецького альпініста, який зник майже 40 років тому.

Про це пише ABC.

Представники парку заявили, що знайдені фрагменти скелету — це останки 27-річного Руді Модера, досвідченого альпініста, який 13 лютого 1983 року вирушив у гори парку з міста Форт-Коллінз.

Шукати Модера розпочали 19 лютого 1983 року. Пошуки вели за допомогою собак і вертольотів, але через чотири дні їх припинили. Рятувальники не змогли знайти Модера через сніг, одрак вони натрапили на схованку з їжею в гирлі одного з каньйонів і спальний мішок зі спорядженням у печері неподалік. Додаткові безуспішні пошуки провели навесні та влітку того ж року.

І ось у серпні 2020 року група туристів у районі Скелетної ущелини знайшла людські кістки.

Фахівці відклали ретельне розслідування через дві великі лісові пожежі в районі ущелини і повернулися до цього питання за рік. Особу загиблого підтверджували за допомогою стоматологічних записів, але вони точно не вказали на Модера. Наглядачі парку тоді також знайшли в районі загибелі альпініста лижі, палиці, черевики та інші особисті речі, які підтвердили особу загиблого.

Влада штату розпочала переговори з Німеччиною щодо видачі останків для поховання.