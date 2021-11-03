В Узбекистані обмежили роботу Telegram, Facebook, Instagram та YouTube

В Узбекистані державний регулятор обмежив доступ до месенджера Telegram та соціальних мереж Facebook, Instagram, «Одноклассники» та YouTube. У цьому переліку вже є TikTok, Twitter, «ВКонтакте» та Skype, їхня робота обмежена.

Про це повідомляє «Газета.uz» .

Таке рішення регулятор «Узкомназорат» ухвалив через те, що вищеперераховані соціальні мережі «зберігають та обробляють персональні даних узбекистанців за межами Узбекистану».

Регулятор ще 2 липня направив вказівки соцмережам, потім інспекція направила припис 2 листопада та обмежила їхню роботу 3 листопада. Від соцмереж вимагали розмістити сервери, на яких обробляються персональні дані громадян Узбекистану, всередині країни. На тлі обмежень у країні різко зросла популярність мобільних VPN-додатків, які використовують для доступу до заблокованих сайтів.