Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Командувача Української добровольчої армії (УДА), колишнього главу «Правого сектору» Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Про це сам Ярош повідомив у Facebook у вівторок, 2 листопада, і опублікував фото посвідчення радника.
Нагадаємо, що 27 липня 2021 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади, на його місце призначили командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.
- Дмитро Ярош наприкінці 2015 року заявив про вихід з «Правого сектору» та ініціював створення нового громадсько-політичного руху «Державницька ініціатива Яроша» (ДІЯ). У 2014 році балотувався у президенти України як самовисуванець, був народним депутатом VIII скликання від партії «Правий сектор». У 2019 році балотувався до парламенту IX скликання від партії ВО «Свобода», але не пройшов.
- Українська добровольча армія (УДА) — це добровольче військове формування, утворене у грудні 2015 року після виходу Дмитра Яроша та його однодумців з руху «Правий сектор». УДА сформували на базі підрозділів Добровольчого українського корпусу (ДУК), 5 і 8 батальйонів і медичного батальйону «Госпітальєри». Згодом відповідні батальйони в ДУК розформували.