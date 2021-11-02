Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача ЗСУ

Командувача Української добровольчої армії (УДА), колишнього главу «Правого сектору» Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це сам Ярош повідомив у Facebook у вівторок, 2 листопада, і опублікував фото посвідчення радника.