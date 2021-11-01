Міжнародна федерація з гандболу змінила вимоги до уніформи спортсменок на тлі звинувачень у сексизмі

Після скандалу з норвезькими гандболістками Міжнародна федерація гандболу змінила вимоги до жіночої уніформи. Тепер спортсменкам дозволили вдягати шорти та майки замість бікіні і топів. Раніше Європейська федерація гандболу наклала штраф у €1 500 на жіночу збірну Норвегії за «неправильний одяг» — дівчата вдягли шорти замість бікіні.

Тепер правила передбачають, що «спортсменки повинні носити короткі шорти», а чоловіки — звичайні шорти довжиною до 10 см вище од коліна, які «не занадто мішкуваті». Попри це до жінок залишається вимога носити уніформу, яка «прилягає до тіла», для чоловіків такого правила немає.

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Раніше жінки, які грають у пляжний гандбол, мали носити топ, бікіні та аксесуари (окуляри від сонця, повʼязки тощо), а чоловіки — майки, шорти та аксесуари.

Однак у вересні міністри спорту п’яти європейських країн — Данії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Фінляндії — написали спільний лист до IHF із закликом оновити правила уніформи, щоб надати жінкам більше комфорту та заохотити людей до спорту незалежно від гендеру чи статі.