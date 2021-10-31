На автозаправці під Харковом через три доби після вибухів триває пожежа

У Харківській області на автозаправці WOG поблизу селища Рай-Оленівка, де вранці 28 жовтня стався вибух, досі горять залишки газового конденсату.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Жертв і постраждалих немає. Для чергування залучено пʼять осіб та одну одиницю техніки ДСНС.