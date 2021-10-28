Серіал «Південний парк» повернеться на екрани в листопаді. Вийде спецепізод

Мультсеріал «Південний Парк» повернеться на екрани 25 листопада разом із виходом спецепізоду South Park: Post Covid.
Про це повідомляє The Hollywood Reporter, який поспілкувався з творцями мультсеріалу Треєм Паркером і Меттом Стоуном.
Творці серіалу розповіли, що перший годинний «спешл» спочатку вийде на стримінгу Paramount+. Він розповість про те, як головні герої намагаються повернутися до нормального життя після пандемії коронавірусу.
Після інтервʼю автори серіалу представили тизер майбутнього «спешлу».
У планах авторів 14 «мініфільмів». Другий вийде у грудні 2021 року, але його деталі поки що не уточнюються. Загалом автори планують випускати по два годинні спецепізоди на рік.
- Серіал Стоуна та Паркера виходить на телебаченні з 1997 року і досі залишається найпопулярнішим телешоу каналу Comedy Central. Усього вийшло 23 сезони (останній закінчився у грудні 2019 року), кілька спецвипусків і повнометражний фільм. «Південний парк» висміює недоліки американської культури й актуальні світові події, а також критикує низку переконань і табу.
- Улітку 2021 року стало відомо, що «Південний парк» матиме продовження до 2027 року. У планах — продовження до 30 сезону, відеогра та документалка.