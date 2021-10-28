«Здатна уражати Китай». Індія успішно випробувала міжконтинентальну ракету Agni-5 дальністю понад 5 тисяч кілометрів

Збройні сили Індії вперше випробували міжконтинентальну балістичну ракету Agni-5, яка здатна нести ядерний боєзаряд. ЗС Індії прийняли її на озброення цього року.

Про це повідомляють The Times of India та The Independent.

Випробування були успішними. Триступеневу ракету дальністю понад 5 тисяч км запустили 27 жовтня з острівного випробувального центру біля узбережжя штату Одіша в напрямку Бенгальської затоки. Вона влучила в ціль із «дуже високим рівнем точності». Вказано, що ракета розвинула швидкість у 24 рази вищу за швидкість звуку.

У Міноборони Індії заявили, що ракета може «уражати північну частину Китаю» та забезпечить «надійне стримування на основі принципу незастосування Китаєм зброї масового знищення».

Тест ракети провели на тлі напруженості, яка зростає на кордоні з Китаєм.