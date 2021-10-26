Соліст гурту «Ляпіс 98» пояснив інцидент із глядачем на концерті у Полтаві

Соліст гурту «Ляпіс 98» Сергій Міхалок розповів свою версію інциденту під час концерту у Полтаві, коли він вдарив одного із глядачів на сцені.
Про деталі музикант повідомив у своєму відеозверненні до фанів.
Міхалок одразу попередив, що звертається до фанатів, а не «до широкого загалу» чи правоохоронців.
«Я розмовляв з людьми з першого ряду, там [були] якісь приємні інтелігентні люди, я іноді апелюю з дітьми, якісь жарти. Повертаюся, дивлюся, а їх немає, моїх коханих, а сидять пару пацанів, які явно «підлили сливу», імітуючи, що вони явно занудьгували. Ну, я думаю: Ого, я вас вже не відпущу», — сказав Міхалок.
За його словами, він почав жартувати з ними, і коли охорона спробувала вивести компанію із зали, попросив одного з чоловіків пустити на сцену, оскільки той мав гітару. Далі Міхалок каже, що чоловік почав неадекватно поводитися, хамити і матюкатися.
«Тихенько його боданув, він більше навіть не від удару [впав], а якось, я не відмазуватимуся — дав бичка, у нас це називається. В Україні називається «на Одесу відправив», — заявив Міхалок, зазначивши, що не надав значення конфлікту.
За його словами, після концерту він розмовляв із постраждалим, і той не мав до нього претензій.
- Інцидент стався 20 жовтня під час концерту у полтавському палаці дозвілля «Листопад». Правоохоронці встановили особу потерпілого, але той відмовився писати заяву на артиста. Поліція, вивчивши відео інциденту, порушила справу за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство).