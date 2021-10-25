Суд Німеччини дав 10 років ісламістці за смерть 5-річної «рабині»

Баварський суд засудив до 10 років тюремного увʼязнення громадянку Німеччини Дженніфер В. за те, що вона дозволила померти 5-річній езідскій «рабині» від спраги.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Жінка була прихильницею «Ісламської держави» і в 2015 році з чоловіком-бойовиком жила в іракському Мосулі. Там пара «купила» езідську жінку і дівчинку, яких тримали у якості рабів.

«Після того, як дівчинка захворіла і намочила матрац, чоловік обвинуваченої у якості покарання привʼязав її на вулиці ланцюгом і дозволив дитині померти болісною смертю від спраги на сильній спеці. Обвинувачена дозволила чоловікові це і нічого не зробила для порятунку дитини», — заявили прокурори під час суду.

Мати дівчинки розповіла, що її змушували дивитися на смерть дитини.

Встановлено, що обвинувачена служила бойовикам ІД як член «поліції моралі», патрулюючи парки в Фаллуджі і Мосулі. Зі зброєю в руках і поясом смертника вона вишукувала жінок, які могли порушувати закони бойовиків. Схопили Дженніфер В. в посольстві Німеччини в Анкарі в 2016 році, коли вона намагалася оновити документи.

Її чоловіка затримали в травні 2019 року в Греції. У листопаді цього року йому винесуть вирок у Франкфурті.