У Раді на нардепа Устінову впав дверний засув. Довелося надавати медичну допомогу

У Верховній Раді на депутатку Олександру Устінову впав дверний засув, розбивши їй голову.

Про це в Facebook повідомили Устінова і віцепремʼєр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.

«Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги [...]. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі», — написала Стефанішина.