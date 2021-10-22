У Раді на нардепа Устінову впав дверний засув. Довелося надавати медичну допомогу

У Верховній Раді на депутатку Олександру Устінову впав дверний засув, розбивши їй голову.
Про це в Facebook повідомили Устінова і віцепремʼєр-міністр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина.
«Ранок починається не з кави. А з швидкої допомоги [...]. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі», — написала Стефанішина.
- За останній час в Раді два рази горіли пульти для голосування. У травні 2020 року загорівся пульт Максима Ткаченка, а березні цього року загорівся пульт голови фракції «Голос» Ярослава Железняка.