Рада ухвалила закони про енергоефективність та виробництво біопалива

Верховна Рада ухвалила низку законопроєктів, які стосуються енергоефективності. Також планується стимулювати виробництво біопалива.

Про це пише пресслужба парламенту.

282 голосами було проголосовано за закон про енергоефективність. Він має на меті виконання обов’язків України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

Закон передбачає встановлення показника щорічного зниження споживання енергії, а також створює вимоги для екодизайну енергоспоживчих продуктів і послуг. Окремо прописані вимоги і до енергоефективності будівель, які купують або беруть в оренду органи державної та місцевої влади.

За даними авторів закону, документ має стимули для зростання ВВП, а також створення близько мільйона робочих місць.

Ще один закон стосується розвитку виробництва альтернативних видів палива, а саме – біометану. Документ встановлює, що біометан — це біогаз, який відповідає необхідним характеристиками природного газу і може використовуватися газотранспортною системою. Також повинен бути запущений реєстр біометану. Потенціал виробництва біометану в Україні становить близько 8 млрд куб. м на рік, що покриє 25% внутрішнього споживання газу.