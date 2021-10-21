СБУ викрила корупційну схему на 58 мільйонів гривень. Підприємці ставили вживані деталі на бойову техніку замість нових

У Дніпропетровській області викрили підприємців, які налагодили механізм розкрадання бюджетних коштів на ремонті військової техніки. Зловмисники ставили вживані деталі замість нових.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як з’ясувалося, підприємці змовилися зі службовцями одного з військових представництв області, завдяки чому виграли тендер на ремонт військової техніки, хоча не мали ні дозволів, ні приміщення, ні матеріально-технічної бази для таких робіт, а документи на участь у тендері були підроблені.

Загальна сума тендеру на ремонт військової автомобільної техніки, який відбувся у вересні 2021 року, становила 58 млн гривень. За місяць ділки встигли освоїти 30% коштів.

За даними СБУ, зловмисники в орендованому приміщенні розбирали вживану техніку на деталі. Згодом їх реставрували та встановлювали на бойову техніку під виглядом нових. Також ділки укладали фіктивні угоди на нібито постачання нових запчастин.

«Відремонтовану» техніку відправляли до зони ООС на Донбасі.

Наразі тривають слідчі дії, після проведення експертиз зловмисникам повідомлять про підозру за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).