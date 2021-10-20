Китай вперше за пʼять років оновив список дозволених онлайн-ЗМІ. Його розширили в чотири рази

Управління кіберпростору Китаю опублікувало оновлений список из 1 358 інтернет-ресурсів, схвалених владою для поширення новин.

Про це повідомляє Reuters.

У порівнянні з попереднім переліком, випущеним у 2016 році, кількість ресурсів в новому списку виросло в чотири рази. Він включає більше акаунтів й облікових записів в соціальних мережах публічних особистостей.

Зазначається, що список був складений на тлі жорстких заходів регулювання низки галузей з боку китайської влади, включаючи сектор ЗМІ.