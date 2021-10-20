Королева Британії відмовилась від звання «Бабуня року»

Королева Великої Британії 95-річна Єлизавета ІІ заявила, що відчуває себе молодою в душі, тому не може бути вшанованою званням «Бабуня року».

Організатори звернулися до особистого секретаря монарха, щоб дізнатися, чи розглядає королева можливість прийняти цю нагороду сама. Голова премії, телеведучий Джайлс Брандрет сказав, що вони отримали «прекрасний лист», в якому королева передала найтепліші побажання, але відхилила пропозицію щодо звання.

«Її Величність вірить, що ви настільки старі, наскільки вам здається, тому королева не вважає, що вона відповідає цим критеріям, щоб прийняти [звання], і сподівається, що ви знайдете більш гідного одержувача», — йдеться в листі Тома Лейнг-Бейкера, помічника особистого секретаря королеви.