Естонія заборонить невакцинованим навіть з тестом відвідувати громадські заклади та установи

В Естонії заборонять невакцинованим відвідувати публічні місця. Це стосується навіть тих, хто матиме негативний тест на коронавірус.

Про це пише ERR.

«З понеділка [25 жовтня] у всіх тих місцях, які раніше були доступні на підставі COVID-сертифіката, принаймні до 10 січня, ви більше не зможете робити це з негативним результатом тесту», — заявила глава уряду країни Кая Каллас.

За її словами, відвідувати громадські заклади зможуть лише вакциновані люди та ті, хто одужав від хвороби.

Таким чином, невакциновані не зможуть потрапити до кінотеатрів, театрів, на концерти та до всіх інших публічних місць. Водночас всередині приміщень навіть для вакцинованих залишатиметься вимога носити маски.

В Естонії з початку пандемії виявили майже 175 тисяч випадків зараження коронавірусом. Загалом у країні проживає 1,33 мільйона людей. Померли від коронавірусу 1 435 естонців. Водночас вакцину від коронавірусу отримали вже 58% жителів країни.