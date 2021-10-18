Мінекономіки хоче підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Деякі напої можуть здорожчати на третину

Міністерство економічного розвитку планує підвищити мінімальні гуртові й роздрібні ціни на алкогольні напої.

Про це йдеться у проєкті постанови Кабінету Міністрів, який оприлюднили на сайті Мінекономіки для громадського обговорення.

Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби хочуть підвищити на 8,3%; віскі, ром та джин — на 8,4%; коньяк (бренді) — на 4,8—8,3%.

Виноробна продукція (сидр і перрі; вина, вермути та інші зброджені напої) міцністю від 1,2% до 22% об’ємних одиниць етилового спирту може здорожчати на 8%—34%.

«Роздрібні ціни на звичайні (неігристі) вина, вина ігристі та газовані винні напої не змінюються», — йдеться у документі.

Як пише Інтерфакс-Україна, у разі ухвалення цієї постанови, роздрібна ціна 0,5 літра алкогольного напою з 40% вмістом спирту збільшиться на 7,42 грн — з 89,4 грн до 96,8 грн.

Пропозицію підвищити ціну у відомстві пояснили ростом середньої собівартості виробництва одного літра 100% спирту за останні три роки на 14,7% — з 139,8 грн до 160,4 грн.