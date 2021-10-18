МЗС підтвердило смерть українського дипломата Віктора Крижановського. Він помер у своєму будинку

«З глибоким сумом повідомляємо, що 16 жовтня на 60-му році життя трагічно загинув спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання Віктор Володимирович Крижановський», — йдеться в повідомленні.

Він почав роботу в МЗС ще у 1992 році, працював у сфері багатосторонніх відносин та європейської і євроатлантичної інтеграції. Також дипломат брав участь у місіях України при міжнародних організаціях.

З 2003 до 2005 року працював у Адміністрації президента. З 2010 до 2017 року обіймав посаду посла України в Естонії, після цього був призначений спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.

Нагадаємо, Крижановський помер у будинку на Осокорках в Києві. За даними поліції, він впав зі сходів і отримав важку черепно-мозкову травму.