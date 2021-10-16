Можна без досвіду. Букінгемський палац шукає прибиральника за $31 тисячу на рік

Робота з понеділка по неділю оплачується по $15 на годину. Якщо робочий день неповний (20 годин на тиждень), то річна зарплата становитиме $15 500. Якщо повний (а це 40 годин на тиждень), то $31 тисячу. В обох випадках працювати треба 7 днів на тиждень.

Про це йдеться на сайті палацу.

Офіційна лондонська резиденція британських монархів, Букінгемський палац шукає нового прибиральника за $31 тисячу на рік.

Досвід прибирання не обовʼязковий. Від кандидатів очікують, що королівська резиденція буде «в кращому вигляді».

«Приєднуючись до нашої професійної команди на наших об'єктах в Лондоні, ви будете утримувати, чистити і доглядати за широким спектром інтер'єрів і предметів», — відзначили у палаці.

Тим, хто претендує на роботу, також потрібно вміти «уважно ставитись до деталей».