В Австралії у вантажі із керамічною плиткою виявили рекордну кількість героїну

Австралійська поліція арештувала найбільшу для країни партію героїну — 450 кг на суму близько $104 мільйони. Про це Австралійська федеральна поліція повідомила у суботу, 16 жовтня.

29 вересня у порту Мельбурна (найбільшому порту країни) виявили 1 290 упаковок героїну з унікальним червоним маркуванням у контейнерах з керамічною плиткою. У цій справі вже заарештували малазійця, йому загрожує довічне увʼязнення. Чоловік перебуває під вартою і повинен постати перед судом в січні 2022 року.

Перевірка речовини в упаковках показала, що це був героїн. Вантаж відправився з Малайзії і прямував в компанію, яка розташована у Мельбурні.