РНБО запровадила санкції проти російської мережі супермаркетів Mere

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти російської мережі супермаркетів Mere.
Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
«Вона після сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки і оборони не має права працювати», — зазначив він.
За словами Данілова, наразі компанія Mere працює лише в одному українському місті — Білій Церкві. Але відтепер не матиме права здійснювати будь-яку діяльність в Україні.
У червні російська мережа супермаркетів Mere заявила про плани розпочати активну роботу в Україні та відкрити до кінця року 40 магазинів. Тоді секретар РНБО Олексій Данілов запевняв, що це фейк, але супермаркети запрацювали у Дніпропетровській та Київській областях. Тоді Данілов заявив, що працювати ця мережа в Україні не буде.
- Mere — проект власників російської мережі «Світлофор», яка належить бізнесменам з Красноярська Сергію і Андрію Шнайдерам. Мережа позиціонує себе як «жорсткий дискаунтер» і пропонує більш низькі ціни, як порівняти з конкурентами. Mere працює в Німеччині, Латвії, Литві, Естонії, Польщі, Сербії.