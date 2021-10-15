США повернулися до Ради ООН з прав людини. Три роки тому Трамп вивів країну з організації

Генеральна асамблея ООН обрала 18 нових держав-членів до складу Ради ООН з прав людини, серед яких є і Сполучені Штати Америки. Так, після тривалої перерви США повернуться до роботи в органі.

Три роки тому, за правління Дональда Трампа, Вашингтон покинув Раду, бо тодішній президент розкритикував допоміжний орган Генасамблеї за упереджене ставлення до Ізраїлю і брак реформ.

«Сполучені Штати прагнуть просувати принциповий порядок денний Ради ООН з прав людини, заснований на глибокому переконанні в тому, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах», — написав у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен після голосування Генасамблеї.

Під час роботи в Раді ООН з прав людини Сполучені Штати працюватимуть над вирішенням проблем крайньої бідності в таких країнах, як Афганістан, Мʼянма, Китай, Ефіопія, Сирія і Ємен.