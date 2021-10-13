Корупційні схеми у порту «Южний» завдали держпідприємству збитків на 60 млн грн. У справі 10 підозрюваних

Детективи Національного антикорупційного бюро спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою завершили розслідування корупційної схеми, через яку державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний» зазнало понад 60 млн грн збитків.

Наразі 10 підозрюваним відкрили матеріали справи перед складанням обвинувального акта, повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про:

першого заступника директора ДП «МТП «Южний»;

ексзаступника директора ДП «МТП «Южний»;

трьох колишніх директорів ТОВ;

ще трьох колишніх директорів ТОВ;

двох співробітниць ТОВ.

Слідство встановило, що фігуранти справи впродовж 2017 — 2018 років організували схему закупівлі товарів у підконтрольних товариств за завищеною вартістю, внаслідок чого держпідприємству завдано збитків на суму 47,5 млн грн.

Посадовці діяли у змові та залучили для реалізації своїх планів ще низку осіб, що дозволяло їм повністю контролювати весь процес закупівлі — від формування потреби у закупівлі і складання тендерної документації до контролю за конкурентним середовищем, — аби у підсумку забезпечити перемогу «потрібних» компаній.

Загалом слідство зафіксувало 29 таких тендерів. Дії вказаних осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 КК України.