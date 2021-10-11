Ексголова ДАБІ заявив, що у нього з дому вкрали $2 мільйони. Він ховав їх під стелею

Обухівський суд Києва розглядає справу про крадіжку $2 мільйонів з будинку в Козині (Київська область) колишнього голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Олександра Рибака та його дружини.

Про це пише «Судовий репортер».

Розгляд справи почався із кінця червня цього року. За версією потерпілого, у 2014 році у зв’язку з нестабільною ситуацією в Україні він зняв з особистого рахунку в Укргазбанку $1,5 млн, які начебто отримав від продажу нерухомості, частину грошей витратив, а решту $900 тисяч вирішив зберігати в стелі господарського будинку — між лазнею та кімнатою відпочинку.

Рибак запросив майстра з робітниками, кажучи, що треба виправити дефект на стелі. Поки робітники обідали господар начебто поклав за стелю $900 тис. у сміттєвих пакетах. Ще $1,1 млн поклала його дружина — Ірина Фріденталь. Після обіду стелю зашили гіпсокартоном та наступного дня пофарбували.

На початку липня 2014 року Рибак із сім’єю поїхав на відпочинок за межі Київської області, а господарство контролював домоправитель, який мав ключі від усіх будівель та кімнат. Після повернення господаря домоправитель перестав виходити на роботу, пояснюючи, що перебуває у стані «запою».

Після звільнення колишній домоправитель вирушив на відпочинок до Об’єднаних Арабських Еміратів, почав багато подорожувати за кордоном, придбав новий автомобіль Volkswagen, проте ніде офіційно не працював.

Господар не цікавився схованкою до середини жовтня 2016 року, коли вирішив дістати гроші і покликав робітників. Стелю розшили, але грошей не було. Тоді на місце викликали експертів, які зʼясували, що цілісність стелі порушили ще у 2014 році. Її повністю розбирали та потім зібрали назад, про що свідчить інша фарба та інші профілі, на яких кріпиться гіпсокартон. Для виконання таких робіт, за оцінками експертів, було потрібно щонайменше два дні.

У листопаді 2018 року було допитано охоронця будинку, який зізнався, що домоправитель вступив з ним у змову і попрохав відчинити будинок та не перешкоджати йому в реалізації злочинного наміру. За це домоправитель привіз йому $500 тисяч за мовчання.

Охоронець залишився працювати в будинку. Він встиг витратити значну частину коштів, а $235 тисяч він заховав, але пізніше віддав слідчим. Підозру повідомили охоронцю і колишньому домоправителю.

Рибак очолював ДАБІ з 2010 по 2014 рік. Він є сином колишнього спікера парламенту, ексрегіонала Володимира Рибака. У жовтні 2014 року Служба безпеки України повідомляла, що порушила кримінальне провадження після виявлення незаконного механізму реєстрації дозвільних документів у сфері будівництва через мережу бек-офісів. Його запровадили у 2013 році Рибак та начальник управління ДАБІ у Києві для отримання протиправної вигоди в сумі понад $50 млн.