У Китаї через повінь евакуювали 120 тисяч людей

У китайській провінції Шаньсі через сильні дощі минулого тижня сталися зсуви ґрунту та обвали будинків у 70 містах. Через негоду влада евакуювала майже 120 тисяч людей.

Про це повідомляє BBC.

У столиці провінції Шаньсі Тайюань минулого тижня випало 185,2 мм дощу. У середньому на цій території випадає 25 мм за жовтень. За словами метеорологів, річка Фенхе досягла найвищого рівня за останні чотири роки.

Через негоду влада евакуювала 120 тисяч людей. Вода пошкодила 17 тисяч будинків.

За даними державної газети Global Times, у результаті зсуву ґрунту загинуло четверо поліцейських. Інформацію про інших людей, які постраждали внаслідок повені, не розголошують.

Шаньсі — це велика вугледобувна провінція, яка забезпечує 30% виробництва палива у Китаї. Через дощі влада була змушена припинити роботу хімічних заводів та шахт — загалом понад 400 підприємств.