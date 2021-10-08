Студія Rockstar офіційно анонсувала ремастери трьох частин гри GTA

У пресрелізі студія повідомила , що ігри з поліпшеннями вийдуть у збірнику під назвою Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. Оригінальні версії з онлайн-магазинів приберуть з 11 жовтня.

Чутки про вихід ремастерів на культову серію ходили давно. Поки розробники представили заставку, не вказавши, на які технічні поліпшення варто чекати. Сказано лише те, що у всіх іграх покращать графіку та ігровий процес.

Збірник випустять на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X і на ПК в Rockstar Games Launcher до кінця 2021 року. У першій половині 2022 року їх випустять і на мобільних платформах з iOS та Android.