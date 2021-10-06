Астронавти NASA на МКС вперше змогли виростити перець. Урожай буде в кінці жовтня

«Хʼюстон, у нас є перець» — таким заголовком NASA повідомило, що американським астронавтам на Міжнародній космічній станції вперше вдалося виростити перець чилі.

Квітки кущів запилили в центрі імені Джона Кеннеді і продовжили це робити на МКС. У космосі ріст плодів сповільнився (причину ще треба зʼясувати), і не всі квітки в цілому розвинулися у плоди, але астронавти очікують на перший врожай вже до кінця жовтня.

NASA / Twitter

NASA / Twitter

Вирощування кущів відбувалося в рамках експерименту Plant Habitat-04. Він дав розуміння астронавтам, як вирощувати рослини і овочі в умовах мікрогравітації в довгострокових місіях в космосі.

Про початок Plant Habitat-04 у липні повідомляла астронавтка NASA Меган Макартур. Пізніше вона показала відео із поливом рослин.