Scandinavian Airlines запускає прямий рейс з Києва в головний аеропорт Стокгольму

Авіакомпанія Scandinavian Airlines відкрила прямий рейс з Києва у столицю Швеції Стокгольм.

Польоти заплановані раз на тиждень щочетверга, пише avianews. До головного аеропорту Швеції — «Стокгольм-Арланда», що розташований у 40 км від центра міста, літак вирушатиме з аеропорту «Бориспіль».

Зазначається, що на рейсах Київ — Стокгольм SAS задіє середньомагістральні літаки нового покоління Airbus A232neo, які можуть перевозити 180 пасажирів. Час у дорозі на такому авіалайнері становитиме 2,5 години.

Літак вилітатиме зі Стокгольму о 09:45 та прибуватиме в Київ о 13:10. З Києва він вилітатиме о 14:00 з прибуттям у Стокгольм о 15:35.

Переліт в обидві сторони коштуватиме від €201. У вартість включена ручна поклажа вагою до 8 кг, її габарити не мають перевищувати 55 х 40 х 23 см.

Київ — Стокгольм стане другим маршрутом SAS в Україну. Зараз авіакомпанія літає у аеропорт «Бориспіль» зі столиці Норвегії міста Осло.