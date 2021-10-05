У Берліні представили бренд, логотип і слоган Євро-2024

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) презентував бренд, логотип і слоган наступного чемпіонат Європи з футболу, який пройде в 10 містах Німеччини з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Логотип складається з 55 кольорів національних прапорів країн-асоціацій УЄФА, які зображують форму даху стадіону «Олімпіаштадіон» в Берліні. У центрі розташований кубок першого генерального секретаря УЄФА Анрі Делоне, а навколо нього 24 кольорових фрагментів — символу 24 команд-учасниць Євро.

Слоганом чемпіонату Європи стала фраза — «Обʼєднані футболом, єдині в самому серці Європи».