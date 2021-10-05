«Моніторинг нацбезпеки за 20 напрямами». В Офісі президента представили систему «СОТА».

В Офісі президента презентували інформаційно-аналітичну систему «СОТА» для ухвалення «управлінських рішень».

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.

«Система «СОТА» — дієвий інструмент, яким користується вище керівництво держави при ухваленні управлінських рішень. Закрита частина стосується лише військової складової, а щодо кожної іншої сфери нашої життєдіяльності маємо чітку і зрозумілу ситуацію», — сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Повідомляється, що система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел задля підвищення достовірності та ефективного моніторингу стану національної безпеки за понад 20 напрямами.

Серед цих напрямів — соціальна, внутрішньо- і зовнішньополітична безпека, події в зоні проведення ООС, поширення захворюваності на COVID-19 у світі та в Україні, просторова та функціональна трансформація, самоврядування в контексті децентралізації, місцеві бюджети та спроможність громад, надрокористування, економічна безпека, фінансові ринки, загрози на внутрішніх і зовнішніх ринках тощо.

При цьому, за словами Данілова, оперативну, актуальну та достовірну інформацію з відкритої частини системи «СОТА» може отримати будь-який користувач.

Також Данілов презентував модуль інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни «СОТА» — портал «Система охорони здоров’я». У ньому міститься інформація в розрізі областей, громад й окремих медичних закладів.