У Вінниці СБУ викрила шахраїв, які чотири місяці крали з банківських карток мільйони гривень

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували у Вінниці масштабну схему шахрайства з банківськими картками. Нелегальний «бізнес» проіснував понад 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу «call-центру». Для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 працівників — безробітних місцевих мешканців.

«Оператори» представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані. Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на «резервний» рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку.

У ході обшуку в приміщенні «call-центру» правоохоронці виявили майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання, чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі справу розслідують у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.