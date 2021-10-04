У Каліфорнії стався витік нафти, влада заявила про загрозу катастрофи

У суботу, 2 жовтня, біля берегів Каліфорнії, США, стався масштабний розлив нафти. Від нього постраждала екосистема, а влада каже про невідворотні наслідки для довкілля.

Про це повідомляє Washington Post.

У води океану потрапило майже 500 тисяч літрів нафти. Вона розлилася на відстань 20 кілометрів біля берегів округу Оранж.

У неділю ввечері на відстані 1,6 кілометра берегова охорона розмістила бонові огородження, завдяки чому приблизно 12 тисяч літрів нафти вдалося дістати з води. Але суміш все одно просочилася у болотно-водні угіддя Талберт Марш, де мешкають багато видів птахів.

Нафта надходила з платформи Elly — трубопроводу, який прокладений по дну Тихого океану та експлуатується компанією Amplify Energy. Виконавчий директор підприємства Мартін Уїлшер сказав, що компанія розслідує прорив, і дайвери вже пірнали біля ймовірного місця витоку. Нафта ж й надалі потрапляє у океан.

«Цей витік спричинив одну з найбільш руйнівних ситуацій, з якою мала справу наша спільнота», — заявила міська голова Гантінгтон-Біч Кім Кар. Вона додала, що місцева влада шукає можливостей притягти до відповідальності компанію, з трубопроводу якої стався витік, і попередила, що у наступні дні до берегів прибуватиме ще більше нафти.