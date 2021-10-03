У Канаді розбився невеликий літак, який віз банер із написом «Ти вийдеш за мене?» Є загиблий

У Канаді біля острова Сент-Елен розбився невеликий літак, який віз банер із пропозицією одружитися. Одна людина загинула, одна шпиталізована, більше людей на борту не було.

Про це повідомляє CBC News.

Інцидент стався увечері 2 жовтня. На місце події виїхали поліцейські, пожежники та слідчі з Ради з безпеки на транспорті Канади. Ніяких подробиць про обставини або причини катастрофи не розголошується. Рада безпеки збере інформацію і оцінить інцидент.