Die Welt: ЄС розглядає можливість створення в Україні військової місії

У Європейському Союзі планують створити в Україну нову місію. Вона матиме назву Військово-консультативна та навчальна місія ЄС-Україна.

Про це пише видання Die Welt з посиланням на внутрішні документи ЄС.

Таку місію там хочуть створити на тлі тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Євросоюз хоче підтримати підготовку українських військових.

За даними ЗМІ, про таку місію попросили ЄС міністри закордонних справ та оборони України ще в липні. Тоді вони написали конфіденційного листа, нагадавши про весінню концентрацію військ Росії вздовж українських кордонів.

Наразі в Україні працюють дві цивільні місії, найбільша з яких — Консультативна місія ЄС, яка займається реформуванням сектора цивільної безпеки. Її запустили в 2014 році. Інша, трохи менша, займається облаштуванням молдовсько-українського кордону.