У Чернігові група невідомих вбила поліцейського, ще один в реанімації

У Чернігові в ніч на 2 жовтня біля одного з супермаркетів група молодих чоловіків побила двох поліцейських, які перебували у відпустці і були в цивільному одязі. У результаті один правоохоронець помер, а другий потрапив в реанімацію.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронці вже затримали шістьох осіб, які можуть бути причетні до нападу. Поліція розслідує умисне вбивство і проводить службове розслідування.

Як повідомляє місцеве видання Сheline, поліцейських без свідомості знайшли перехожі в мікрорайоні Масани. Загиблий і постраждалий капітани поліції.

Для встановлення обʼєктивної картини інциденту поліція вивчає відео з камер спостереження. Винуватцям може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.