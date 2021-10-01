У Венесуелі провели деномінацію валюти. Вже втретє за 13 років

Центробанк Венесуели вже втретє за останні 13 років провів деномінацію місцевої валюти – венесуельського болівару.

Про це пише Deutsche Welle.

Відповідне рішення ухвалили на тлі гіперінфляції та масштабної економічної кризи. Нацбанк випустив нові купюри, номінал яких скоротили на шість нулів. Таким чином усі ціни в країни знизилися на мільйон.

Номінал нових банкнот становить 5, 10,20 50 та 100 боліварів. Також була випущена монета в 1 болівар.

У Венесуелі триває як політична, так і економічна криза. За 2020 рік інфляція в країні становила майже 3 тисячі відсотків, а у 2019 році — близько 9,6 тисяч відсотків.

Влада Венесуели вже втретє проводить деномінацію. У 2008 році з купюр прибрали три нулі, а в 2018 році — п’ять нулів. Але криза продовжувалася, і в 2020 році Центробанк Венесуели знову випускав купюри номіналом у 200 тисяч болівар та 500 тисяч болівар. Вартість однієї буханки хліба в країні становила 7 мільйонів болівар.