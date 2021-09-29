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Amazon представила домашнього робота Astro для перенесення речей, відеоспостереження та відтворення музики

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Amazon представила домашнього робота Astro для перенесення речей, відеоспостереження та відтворення музики

Американська компанія Amazon представила домашнього робота Astro, який розроблений на основі технологій для «розумного» голосового асистента Alexa.

Помічник на колесах може виконувати завдання, характерні для «розумних» колонок з дисплеєм, а також пересуватися по будинку, скануючи і запамʼятовуючи кімнати, пише The Verge.

Робот призначений для виконання таких завдань, як спостереження за житлом, налаштування підпрограм і нагадувань. Також Astro може відтворювати музику і телешоу, катаючись по дому.

Ним можна керувати дистанційно через додаток і отримувати звіти, якщо робот «помітить» у домі щось незвичайне.

У робота є камера, яка піднімається на кронштейні (до 1 м), за допомогою неї він стежить за будинком.

Також у робота є функція розпізнавання облич — наприклад, на нього можна щось покласти і попросити передати конкретній людині в будинку.

Astro реагує на голосові команди та може «розповісти» про погоду, результати спортивного матчу або включити музику.

Продажі робота від Amazon почнуться найближчим часом, але тільки у США й за спеціальними запрошеннями. Пристрій доступний за початковою ціною $999,99 і стандартною — $1 449,99.

Також Amazon розпочала продаж автономної літаючої камери спостереження для дому. Вартість Always Home Cam — $250, зараз передзамовлення на пристрій доступне тільки для жителів США.