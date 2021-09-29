В Австралії аборигенам повернули найстаріший у світі тропічний ліс

В Австралії аборигенам повернули у власність Дейнтрі — найстаріший у світі тропічний ліс. Про це в середу, 29 вересня, повідомила міністр навколишнього середовища Меган Скенлон, а деталі пише BBC. Цьому обʼєкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО понад 180 мільйонів років, і він є домом для многих поколінь аборигенів. Відтепер, відповідно до угоди, народ Куку Яланджі керуватиме національним парком разом з урядом штату Квінсленд. Угода стосується обох сторін лісу — ущелини Моссман і мису Скорботи, та інших національних парків Квінсленду: Сідар-Бей, Блек-Маунтін і Острови Надії, загальна площа яких становить понад 160 тисяч гектарів.

«Ця угода визнає їх право володіти своєю країною і керувати нею, захищати свою культуру і ділитися нею з відвідувачами в міру того, як вони стають лідерами в індустрії туризму», — йдеться в заяві міністра навколишнього середовища Меган Скенлон. За повідомленнями місцевих ЗМІ, дискусії щодо цього тривали чотири роки. Люди Куку Яланджі хотіли одноосібно управляти лісами та іншими тропічними регіонами. Дейнтрі межує з Великим Барʼєрним рифом і є однією з головних туристичних памʼяток Австралії. Він славиться своєю давньою екосистемою і природною красою: лісові пейзажі, дикі річки, водоспади, ущелини і білі піщані пляжі.

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