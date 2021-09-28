У Сумській області під час завантаження військової техніки загинув 24-річний солдат

У Сумській області під час завантаження військової техніки загинув військовий.

Про це повідомили у пресслужбі Кролевецької міської ради.

«27 вересня під час завантаження військової техніки 10-ї реактивної артилерійської батареї 4-го реактивного артилерійського дивізіону (в/ч А1476) загинув старший солдат Квокша В’ячеслав Володимирович», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військовий опинився між двома транспортними засобами, унаслідок чого отримав травми, не сумісні з життям.

У поліції Сумської області уточнили, що інцидент стався вранці 27 вересня на території залізничного вокзалу у Ромнах. Водій автомобіля ЗІЛ під час руху заднім ходом наїхав на 24-річного чоловіка, якого затиснуло між задньою частиною всюдихода та передньою частиною автомобіля ГАЗ-66, що стояв закріплений на платформі вагона.

Наразі з’ясовуються всі обставини загибелі бійця.

В’ячеслав Квокша (1996 р. н.) мешкав у селі Буйвалове (Сумська область) із батьками, у 2017 році був призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.