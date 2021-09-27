У Британії паніка через нестачу пального на АЗС. Більшість їх стоять порожні, а уряд залучить армію для врегулювання кризи

У Великій Британії через катастрофічну нестачу пального на АЗС почалася паніка. Для врегулювання кризи уряд залучить армію.

Про це пише The Times.

Відповідне рішення прем’єр-міністр Борис Джонсон ухвалить вже 27 вересня. Військові, скоріше за все, сядуть за кермо автоцистерн із бензином і возитимуть його з терміналів на АЗС по всій країні.

Кілька днів на АЗС у Великій Британії спостерігаються величезні черги та панічне скуповування пального. За даними Асоціації роздрібних торговців бензином, яка представляє більшість британських АЗС, від 50% до 90% з них стоять порожні.

Проблема виникла через затримку видачі віз іноземним водіям. Через це в країні катастрофічно не вистачає водіїв, які б доставляли бензин із терміналів до АЗС. В уряді обіцяють вирішити проблему протягом двох тижнів і запевняють, що з поставками бензину немає жодних проблем — є лише проблема з логістикою.