У Нідерландах люди вийшли на марш протесту проти паспортів вакцинації

У Гаазі, Нідерланди, у суботу, 25 вересня, люди зібрались на протест проти введення Corona Pass — це документ, який підтверджує вакцинацію від коронавірусу і є обовʼязковою умовою для входу в бари, ресторани, театри та інші місця.

Про це повідомляє The Guardian.

У Гаазі, де розташований нідерландський уряд, на протест зібралось кілька сотень людей. Вони пройшли маршем по центру міста, несли плакати з осудом вакцин, а деякі порівнювали карантинні обмеження із репресіями.

Хоча більшість голландців і підтримують введення паспортів, але це викликало критику з боку індустрії гостинності: понад 40% власників барів і ресторанів не планують вимагати у клієнтів свідоцтво про вакцинацію. Багато підприємств розглядають цю вимогу як «політичний інструмент», спрямований на стимулювання до вакцинації.